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НовостиОбщество14 апреля 2023 11:29

Определены победители тверского регионального этапа конкурса чтецов «Живая классика»

В конкурсе приняли участие 114 школьников
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Конкурс проходил в Горьковке.

Конкурс проходил в Горьковке.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».

Площадкой конкурса стала Тверская областная библиотека имени Горького. В региональном тапе конкурса участие приняли 114 школьников в возрасте от 10 до 17 лет со всей области.

Конкурсанты читали со сцены отрывки любимых прозаических произведений. Каждому отводилось на чтение 4 минуты. Оценивало старание юных чтецов жюри - оценки ставились за отличное знание текста и отработанную дикцию.

Победителями конкурса стали:

1-е место - София Медведева, ученица Городской средней общеобразовательной школы города Калязина.

2-е место - Ксения Измайлова, ученица школы №12 города Ржева.

3-е место - Матвей Афанасьев, ученик школы № 8 города Торжка.

Победители регионального этапа станут участниками заключительного этапа конкурса, который пройдёт в Международном детском центре «Артек». Там они примут участие в творческой смене с мастер-классами от ведущих педагогов по актёрскому мастерству и технике речи.

Полученные знания ребята смогут применить на практике – в отборочных соревнованиях Всероссийского финала конкурса «Живая классика». Из 255 региональных победителей выберут 15 человек, которым и предстоит выступить в финале.