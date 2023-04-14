В Тверской области 14 апреля коронавирусом заразились 163 человека

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 14 апреля коронавирусом в регионе заразились 163 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 193 255 человек. 188 710 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 531 629, в том числе за последние сутки – 1 168.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.