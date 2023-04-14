В Твери начались работы по благоустройству улицы Трехсвятской Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери начались работы по благоустройству улицы Трехсвятской. Рабочие оградили часть пешеходной зоны.

Напомним, что благоустраивать главную пешеходную улицу города будет зарегистрированная в подмосковных Люберцах ООО «Производственно-внедренческая фирма «Экотэр».

Согласно тендеру, за проведение благоустройства на первом этапе подрядчику заплатят 65 015 136 рублей 76 копеек. Первый этап благоустройства продлится до 6 октября 2023 года. В порядок приведут участок от улицы Новоторжской до бульвара Радищева, включая перекрёсток улицы и бульвара.