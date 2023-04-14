В Твери с 17 по 21 апреля будут отключать FM радиостанции

Временно не будут слышны в эфире и тверские голоса "Радио "Комсомольская правда".
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
На следующей неделе (с 17 по 21 апреля включительно) в Твери будут существенные перерывы в вещании FM-радиостанций (ультракоротковолновых радиостанций).
В том числе не будет работать и тверская студия "Радио "Комсомольская правда" (99,3 FM).
Причина отключений - технические работы на передающем оборудовании Тверского областного радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) - подразделения Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Насколько долгим будет молчание радиостанций, зависит от проводимых работ. Но скорее всего отключаться радиостанции будут целыми сутками с краткими возобновлениями вещания.