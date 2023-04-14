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НовостиОбщество14 апреля 2023 8:40

В Тверской области отремонтируют мост через Итомлю в Ржевском районе

Об этом сообщило правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
В регионе отремонтируют мост через Итомлю.

В регионе отремонтируют мост через Итомлю.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В 2023 году в рамках нацпроекта запланирован ремонт моста реку Итомля на дороге Осташков – Селижарово – Ржев. Искусственное сооружение расположено на 89-м километре трассы в Ржевском округе.

- Протяженность моста составляет 77,6 погонных метра. Предусмотрен ремонт пролетного строения сооружения, опор, полотна, конусов и лестничных сходов. Для сохранения беспрепятственного движения на дороге работы будут проводиться поочередно по полосам, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Напомним, в период с 2019 по 2021 годы по нацпроекту отремонтировано 106 км автодороги Осташков – Селижарово – Ржев. Это один из ключевых маршрутов на озеро Селигер, к истоку Волги, Нило-Столобенской пустыни, Святому Оковецкому источнику, озеру Волго. Также трасса обеспечивает связь северо-западных территорий региона с федеральной трассой Москва – Рига.