В Тверской области отремонтируют мост через Итомлю в Ржевском районе

В регионе отремонтируют мост через Итомлю. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В 2023 году в рамках нацпроекта запланирован ремонт моста реку Итомля на дороге Осташков – Селижарово – Ржев. Искусственное сооружение расположено на 89-м километре трассы в Ржевском округе.

- Протяженность моста составляет 77,6 погонных метра. Предусмотрен ремонт пролетного строения сооружения, опор, полотна, конусов и лестничных сходов. Для сохранения беспрепятственного движения на дороге работы будут проводиться поочередно по полосам, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Напомним, в период с 2019 по 2021 годы по нацпроекту отремонтировано 106 км автодороги Осташков – Селижарово – Ржев. Это один из ключевых маршрутов на озеро Селигер, к истоку Волги, Нило-Столобенской пустыни, Святому Оковецкому источнику, озеру Волго. Также трасса обеспечивает связь северо-западных территорий региона с федеральной трассой Москва – Рига.