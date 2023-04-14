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НовостиОбщество14 апреля 2023 8:17

В Твери на несколько часов перекроют для движения улицу Псковскую

Ограничения запланированы на 29 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери 29 апреля на несколько часов перекроют улицу Псковскую

В Твери 29 апреля на несколько часов перекроют улицу Псковскую

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

29 апреля с 10:00 до 13:30 в Твери будет прекращено движение и парковка всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, на улице Псковской (на участке от Октябрьского проспекта до Волоколамского шоссе), кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие.

Транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано изменить маршруты, исключив проезд закрытого участка; провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

Объезд будет организован в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.