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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 8:11

СК и прокуратура проверяют информацию о сливе стоков в озеро Бологое Тверской области

Производственные отходы сливает местное предприятие
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сточные воды сбрасывает в озеро местное предприятие Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сточные воды сбрасывает в озеро местное предприятие Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователь Бологовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области и прокуратура проверяют информацию о сливе стоков в водоем.

Сообщается, что предприятие сливает производственные отходы в сточную канаву, откуда стоки через частные участки попадают в озеро Бологое, расположенное в пределах города.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По результатам прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований экологического законодательства и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура и СК проверяют информацию о загрязнении Фото: прокуратура Тверской области

Прокуратура и СК проверяют информацию о загрязнении Фото: прокуратура Тверской области