СК и прокуратура проверяют информацию о сливе стоков в озеро Бологое Тверской области

Сточные воды сбрасывает в озеро местное предприятие Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователь Бологовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области и прокуратура проверяют информацию о сливе стоков в водоем.

Сообщается, что предприятие сливает производственные отходы в сточную канаву, откуда стоки через частные участки попадают в озеро Бологое, расположенное в пределах города.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По результатам прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований экологического законодательства и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.