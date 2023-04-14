На время Пасхального крестного хода в центре Твери ограничат движение транспорта

На время Пасхального крестного хода в центре Твери перекроют движение транспорта Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери с 23:30 вечера 15 апреля до 00:30 16 апреля в центре города перекроют несколько улиц. Ограничение и парковка всех видов транспорта будут ограничены в связи с проведением Пасхального крестного хода и богослужений. Постановление опубликовала городская администрация.

Ограничения будут действовать:

- на Тверском проспекте (на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской);

- на улице Новоторжской (на участке от Тверского проспекта до улицы Трехсвятской);

- на улице Советской (на участке от Тверского проспекта до площади Ленина);

- на улице Трехсвятской (на участке от улицы Советской до улицы Новоторжской);

- на переулке Трудолюбия (на участке от дома № 10 до дома № 18);

- на улице Троицкой (на участке от дома № 31 до дома № 43);

- на улице Большевиков и улице Баррикадной (на участке от дома № 6А на улице Большевиков до дома № 4 на улице Баррикадной);

- на улице Вагжанова и Вагжановском переулке в районе дома № 11А на улице Вагжанова;

- на улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Лидии Базановой до улицы Жигарева);

- на улице Жигарева (на участке от дома № 50 до улицы Андрея Дементьева);

- на улице Шишкова (на участке от дома № 9/10 до дома № 7);

- на улице Старобежецкая (на участке от дома № 13 до дома № 11);

- на 1-м Клубном переулке (на участке от дома № 2Б до дома № 7).

Будьте внимательны ищите пути объезда.