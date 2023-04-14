Пропавших в Твери троих мальчиков искали 60 человек

Пропавших мальчиков искали более 60 человек Фото: ВПСО "Сова"

Волонтеры ВПСО "Сова" рассказали подробности поисков троих мальчиков. Дети пропали в Твери 11 апреля. Сообщение поступили в штаб. Незамедлительно был объявлен сбор добровольцев в Твери и Старице, а также объявлена общая готовность для других подразделений отряда. В ходе опросов заявителей стало понятно - дети знакомы.

- Был развёрнут штаб, осмотрены места наиболее вероятного нахождения детей - детские площадки, скверы. Осмотрены заброшенные объекты, подъезды. Организовано патрулирование. Группа волонтеров в режиме реального времени просматривала онлайн-камеры Твери. Ориентировки с описанием детей были распространены по социальным сетям. Благодаря тесному взаимодействию с ПДН, полицией, представителями МЧС и Следственного комитета информация поступала оперативно и своевременно, отрабатывалось каждое полученное свидетельство. Штаб работал всю ночь, - рассказал координатор поиска Дмитрий Погребецкий.

Утром один из инфоргов сообщил, что местная жительница видела ребят на одной из улиц Твери. Её свидетельство и стало ключевым. При содействии сотрудников полиции, СК были найдены двое мальчиков. Через час отыскали третьего ребенка.

В поисках мальчиков участвовали более 60 человек - сотрудники ведомств, волонтеры ВПСО "Сова" и трое жителей Твери, присоединившихся к поисково-спасательным работам.

- Дети чувствуют себя хорошо, сотрудники полиции передали их взволнованным родителям, - сообщает ВПСО "Сова".