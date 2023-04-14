В Твери разыскивают 14-летнего мальчика

В Твери разыскивают пропавшего мальчика Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения 14-летнего мальчика. Несовершеннолетний ушел из дома 13 апреля. Данные о его местонахождении отсутствуют.

Следователь выезжал по месту последнего нахождения подростка, опрошены знакомые. Организованы поиски ребенка.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.