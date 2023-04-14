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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 7:17

В Тверской области мошенник обманул пожилую женщину, представившись ее сыном

Женщина лишилась 170 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенник обманул женщину на 170 000 рублей

Мошенник обманул женщину на 170 000 рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудниками отдела уголовного розыска Осташковского отдела полиции задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве.

Мужчина позвонил 77-летней жительнице Осташкова и, представившись её сыном, проживающим в Санкт-Петербурге, попросил срочно перевести ему 170 тысяч рублей на счёт.

Через банк потерпевшая отправила требуемую сумму, а потом позвонила сыну и узнала, что стала жертвой обмана.

Злоумышленника разыскали. Им оказался 36-летний неработающий ранее судимый житель Новосибирской области. Мужчину задержали.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.