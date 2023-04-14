В Тверской области мошенник обманул пожилую женщину, представившись ее сыном

Мошенник обманул женщину на 170 000 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудниками отдела уголовного розыска Осташковского отдела полиции задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве.

Мужчина позвонил 77-летней жительнице Осташкова и, представившись её сыном, проживающим в Санкт-Петербурге, попросил срочно перевести ему 170 тысяч рублей на счёт.

Через банк потерпевшая отправила требуемую сумму, а потом позвонила сыну и узнала, что стала жертвой обмана.

Злоумышленника разыскали. Им оказался 36-летний неработающий ранее судимый житель Новосибирской области. Мужчину задержали.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.