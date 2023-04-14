В Твери прошел "Марафон здоровых привычек" Фото: администрация Твери

13 апреля в Молодежном центре Твери прошел «Марафон здоровых привычек». Участниками акции стали студенты тверских колледжей.

В ходе игры команды до 10 человек прошли четыре станции на тему здорового образа жизни, полезных привычек, уверенности в себе и приобретения коммуникативных навыков. На станции «Тело» студенты ССУЗов приняли участие в разминке; станция «Дух» была организована в виде марафона, включающего в себя несколько этапов: веселый подъем (3 берпи), полезное/неполезное (по аналогии игры съедобное/несъедобное), сортировка (отделение пластика от бумаги), вынести мусор (пробежать с двумя тяжелыми пакетами), слова-антиподы.

- По завершении марафона все команды прошли общую медитацию, направленную на нормализацию дыхания. Специалисты отдела психологической помощи «Доброе слово» рассказали студентам, как можно выработать уверенность в себе и умение отстоять свою точку зрения. На станции «Желание» участники акции написали на заготовленных формах полезные привычки, которые они хотели бы выработать или уже приобрели, и прикрепили записки на дерево желаний, - рассказали в пресс-службе администрации Твери.