В Тверской области для юношей организуют сборы по основам военной службы

Вопрос рассмотрен на заседании президиума областного правительства. Фото: ПТО

В 2023 году для учащихся 10 классов школ и первокурсников колледжей будут организованы пятидневные учебные сборы по основам военной службы. Вопрос рассмотрен на заседании президиума областного правительства 13 апреля.

Сборы планируется провести с 1 мая по 30 июня. Охватить планируется более 8300 молодых людей в возрасте 16-17 лет.

Среди учебных дисциплин - тактическая, огневая, строевая и военно-медицинская подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, общевоинские уставы, основы безопасности военной службы.

Губернатор Игорь Руденя поручил разработать единые для всех учебных заведений методические рекомендации по проведению сборов с участием специалистов Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, Тверского суворовского училища, военного учебного центра при Тверской государственном политехническом университете и других.