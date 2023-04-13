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НовостиОбщество13 апреля 2023 17:14

В правительстве Тверской области приняты решения, необходимые для строительства дома и школы

Кроме того, будет реконструирована дорога
Алексей АНДРЕЕВ
На заседании.

На заседании.

Фото: ПТО

13 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума областного правительства, на котором принято несколько решений в сфере градостроительства.

Одобрена подготовка проекта правил землепользования и застройки Нелидовского округа для строительства домов для переселения жителей аварийного фонда. В том числе запланировано благоустройство территорий возле домов, обустройство проездов и тротуаров, зон отдыха, установка детских и спортивных площадок.

Изменения в части зонирования также внесут в правила землепользования и застройки Вахонинского сельского поселения Конаковского района. Это необходимо для строительства в Вахонино школы на 100 мест.

Помимо этого, на заседании утверждена документация, необходимая для реконструкции дороги Большое Эскино – Трестино – Жданово в Осташковском округе и Фировском районе. Там создается транспортная хорда между трассами М-9, М-10 и М-11.