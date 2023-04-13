На федеральном уровне одобрена программа модернизации коммунальной инфраструктуры Тверской области

Программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Тверской области рассчитана на 2023-2027 годы. Фото: ПТО

13 апреля зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин провёл заседание президиума комиссии по региональному развитию. В нем по видеоконференцсвязи участвовал губернатор Игорь Руденя. В том числе на заседании одобрена региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры Тверской областях.

Наш регион получит федеральную финансовую поддержку на ее реализацию. Программа рассчитана на 2023-2027 годы.

- Правительством Тверской области принято решение синхронизировать её мероприятия с реализацией региональной программы газификации. Планируется провести работы по реконструкции тепловых сетей и установке блочно-модульных газовых котельных в муниципалитетах, в том числе вновь газифицируемых, - сказал Игорь Руденя.

В 2023 - 2024 годах в регионе планируется установить 20 котельных, реконструировать 49 км сетей в Бельском, Вышневолоцком, Жарковском, Максатихинском, Краснохолмском округах.

- В результате реализации программы качество предоставляемых коммунальных услуг улучшится для более чем 70 тысяч человек, - уточнила пресс-служба областного правительства.