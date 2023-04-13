В Тверской области идёт работа по профилактике палов травы и лесных пожаров

В основную группировку сил и средств по профилактике и тушению пожаров в регионе вошли почти 2000 человек и более 1000 единиц техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области идёт профилактическая работа по предупреждению палов травы и лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. В её рамках проводятся проверки готовности органов местного самоуправления и организаций к прохождению пожароопасного сезона. Также ведётся усиленная профилактическая работа с населением. Ежедневно осуществляется патрулирование лесов и торфянников мобильными лесоторфяными группами.

В основную группировку сил и средств по профилактике и тушению пожаров в Тверской области вошли почти 2000 человек, более 1000 единиц техники и средств пожаротушения. Сообщается, что дополнительно возможно привлечение ещё порядка 250 специалистов и 185 единиц техники.

С начала года огнеборцы уже 18 раз выезжали на тушение пожаров сухой растительности. Основная причина таких возгораний - человеческий фактор: безответственные граждане жгут мусор и траву на своих приусадебных участках, в местах отдыха, на обочинах дорог.

В Твери и Калининском районе составлено 28 административных протоколов за выжигание сухой растительности, сжигание мусора и разведение костров. Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено предупреждение или наложение штрафа. Для граждан он составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.