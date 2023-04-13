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НовостиПолитика13 апреля 2023 13:30

В Оленино похоронили погибшего в ходе спецоперации военнослужащего Александра Павлова

Военнослужащий погиб 24 февраля 2023 года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Александра Павлова похоронили с воинскими почестями в Оленино Фото: vk.com/olenino_nash_dom

Александра Павлова похоронили с воинскими почестями в Оленино Фото: vk.com/olenino_nash_dom

12 апреля в Оленино с воинскими почестями похоронили погибшего в ходе СВО в боях за Артемовск (Бахмут) Александра Павлова.

Александр Владимирович родился 11 декабря 1995 года в деревне Гусево, жил в поселке Оленино, служил в составе ЧВК "Вагнер", погиб 24 февраля 2023 года.

В прощании приняли участие местные жители, представители правительства Тверской области, глава Оленинского округа Олег Дубов, военком Нелидовского, Оленинского и Бельского округов Сергей Кудрявцев.

Александр Павлов навсегда останется в светлой памяти земляков. Администрация Оленинского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего.