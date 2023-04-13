В Тверской области с воинскими почестями похоронили погибшего в СВО Андрея Барсакова

Андрея Барсакова похоронили в воинскими почестями Фото: администрация Бологовского района

12 апреля в городе Бологое Тверской области простились с погибшим в СВО военнослужащим Андреем Барсаковым.

Андрей Викторович родился 16 октября 1973 года в Чикменте. Вырос в Бологое. Окончил школу №11. Погиб 21 сентября 2022 года в Артёмовске.

Церемония прощания с бойцом состоялась в Центре культуры и досуга города.

- Проститься с военнослужащим Андреем Барсаковым пришли родные и близкие, друзья, одноклассники, а также представители органов местного самоуправления, военного комиссариата и общественных организаций. Соболезнования родным и близким выразили заместитель министра имущественных и земельных отношений Тверской области Олег Гришин и глава Бологовского района Геннадий Ломака, - сообщает администрация Бологовского района.

Траурный митинг состоялся на Медведевском кладбище. Героя похоронили с воинскими почестями.