В школе-интернате Тверской области обнаружен фальсификат сыра

Сыр из Брянской области оказался фальсификатом Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили сыр «Голландский», произведенный в Брянской области. Продукт был поставлен в школу-интернат Тверской области.

В ходе исследования установлено, что в сыре содержатся растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, что свидетельствует о фальсификации состава продукта при производстве.

Результаты испытаний переданы в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.