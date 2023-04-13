В школе-интернате Тверской области обнаружен фальсификат сыра

Сыр из Брянской области оказался фальсификатом
Фото: Олег ЗОЛОТО
Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили сыр «Голландский», произведенный в Брянской области. Продукт был поставлен в школу-интернат Тверской области.
В ходе исследования установлено, что в сыре содержатся растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, что свидетельствует о фальсификации состава продукта при производстве.
Результаты испытаний переданы в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.