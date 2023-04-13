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НовостиОбщество13 апреля 2023 12:22

В школе-интернате Тверской области обнаружен фальсификат сыра

В продукте выявили растительные стерины
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сыр из Брянской области оказался фальсификатом

Сыр из Брянской области оказался фальсификатом

Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили сыр «Голландский», произведенный в Брянской области. Продукт был поставлен в школу-интернат Тверской области.

В ходе исследования установлено, что в сыре содержатся растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, что свидетельствует о фальсификации состава продукта при производстве.

Результаты испытаний переданы в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.