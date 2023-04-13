В Ржеве нечистоты со свалки попадают в реку

СК проверяет информацию о загрязнении реки в Ржеве Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проводит проверку информации о том, что на берегу реки Холынка, протекающей в Ржеве, обнаружена свалка твердых коммунальных отходов. Нечистоты со свалки вместе со сточными водами попадают в реку, которая является притоком Волги.

Следователем Ржевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.