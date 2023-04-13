В Тверской области послом гостеприимства стала Кристина Роганова

Кристина Роганова стала послом гостеприимства в Тверской области Фото: welcomecup.rsv.ru

В 75 регионах России выбраны 110 официальных представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» - проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Лицом проекта в Тверской области стала заместитель генерального директора по связям с общественностью в федеральной сети фитнес-клубов Кристина Роганова. В рамках спортивной отрасли она успешно реализовала в регионе большое количество мероприятий и социальный проектов.

- В ближайший год послам гостеприимства предстоит развивать региональные туристические сообщества, взаимодействуя с государственными и бизнес-структурами, общественными организациями, содействовать развитию туристической привлекательности субъектов страны, привлекать к участию в кадровом конкурсе талантливых и увлеченных специалистов индустрии, вдохновлять и заряжать коллег развиваться в профессии, - рассказал ведущий специалист направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей» Виктор Рябоконь.

Программа «Послы гостеприимства» стартовала в 2022 году: в 78 регионах России были выбраны участники проекта. На протяжении года они транслировали среди профессионального сообщества идеи и ценности конкурса «Мастера гостеприимства».