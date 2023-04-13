В школы Тверской области с начала года передано 778 ноутбуков

По нацпроекту в школы не первый год закупается цифровое оборудование для учебы, в том числе ноутбуки. Фото: ПТО

За 2020-2022 годы в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» для 289 школ и гимназий региона приобретено 7903 ноутбука, 303 многофункциональных устройства, 209 интерактивных панелей. В этом году обновление оснащения продолжается.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в рамках нацпроекта в 2023-м оборудование закупается для 41 школы и гимназии. Все они уже получили многофункциональные устройства и IP камеры, в 25 образовательных организаций передано 778 ноутбуков. До конца апреля ещё для 16 школ закупят более 200 интерактивных панелей и ноутбуков.

- Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», - считает губернатор Игорь Руденя.