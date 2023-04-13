В 2022 году жители Тверской области приобрели 762 тысячи страховок, заплатив шесть миллиардов рублей

Жители Тверской области приобрели 762 тысячи страховок, заплатив 6 млрд рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году жители Тверской области приобрели почти 762 тысяч страховок, заплатив около 6 млрд рублей. По заключённым договорам в 2022 году выплатили 3,3 млрд рублей: более 1,2 млрд рублей составили выплаты по страхованию жизни, свыше 1,2 млрд рублей - по ОСАГО, около 618,7 млн рублей - по Каско.

С 1 апреля 2023 года страховые полисы оформляют по новым правилам. Страховщики должны предоставлять клиентам информацию о всех видах добровольных страховок в простой и доступной форме - в ключевом информационном документе (КИД). В нем потребитель сможет найти информацию об основных условиях страхового продукта, например, перечень страховых рисков, события, которые не являются страховым случаем, порядок получения выплаты и т.д.

Требования распространяются на все договоры добровольного страхования, а по инвестиционному (накопительному) страхованию жизни, а также страхованию жизни и здоровья заемщика правила информирования начали действовать раньше.

- Главная задача нововведения - защита потребителей. Кроме того, предусмотрена ответственность страховщика за нарушение обязанностей по предоставлению этой информации. Ему придется вернуть страховую премию (за вычетом средств за использованный период страхования) в течение семи рабочих дней, если клиент откажется от продукта, получив неполную или недостоверную информацию, - объяснил эксперт тверского отделения Банка России Андрей Баев.