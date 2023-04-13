В Тверской области требуются инженеры, швеи и техники

В Тверской области жителям доступно 16 000 вакансий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области, по данным на апрель 2023 года, открыто порядка 16 000 вакансий. По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, наиболее востребованы специалисты, занятые на обрабатывающих производствах - инженеры, операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, швеи, техники по наладке и испытаниям, фасовщики, заливщики металла и другие. Всего заявлено более 4200 таких рабочих мест.

Более 2300 вакансий заявлено в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности. Требуются военнослужащие, инспекторы, полицейские, судебные приставы, авиационные механики (техники) по приборам и электрооборудованию и другие специалисты.

Вакансии предлагаются в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения, строительства, транспорта, сельского хозяйства. Востребованы врачи, средний и младший медицинский персонал, социальные работники, воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования.

За три месяца 2023 года службой занятости Тверской области трудоустроено свыше 1300 жителей региона. Единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела получили 14 бывших безработных.

Ещё 383 человека приступили к профобучению, а возможность временного трудоустройства на общественные работы получили 96 жителей.