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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 10:21

Помощница по дому украла деньги у 85-летней пенсионерки в Тверской области

Ущерб составил 100 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пенсионерка лишилась 100 000 рублей

Пенсионерка лишилась 100 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть Калязинского отдела полиции обратилась с заявлением о краже 85-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила о пропаже 100 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили, что к краже причастна 35-летняя знакомая пострадавшей, которая помогает ей по дому и накануне происшествия заходила в гости.

Женщину задержали. Она призналась, что на похищенные деньги купила скутер и мобильный телефон.

По статье "Кража" расследуется уголовное дело.