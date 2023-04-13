Помощница по дому украла деньги у 85-летней пенсионерки в Тверской области

Пенсионерка лишилась 100 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть Калязинского отдела полиции обратилась с заявлением о краже 85-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила о пропаже 100 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили, что к краже причастна 35-летняя знакомая пострадавшей, которая помогает ей по дому и накануне происшествия заходила в гости.

Женщину задержали. Она призналась, что на похищенные деньги купила скутер и мобильный телефон.

По статье "Кража" расследуется уголовное дело.