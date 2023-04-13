В Тверской области молодой человек обокрал приятелей в ночном клубе

Житель Западной Двины задержан за кражу в ночном клубе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции в Западной Двине обратились посетители развлекательного клуба и сообщили о краже курток с личными вещами - телефонами, банковскими картами и документами. Ущерб превысил 22 000 рублей.

На месте происшествия полицейские выяснили, что потерпевшие познакомились в клубе с молодым человеком и пригласили его в свою компанию. Пока они отдыхали на танцполе новый приятель забрал их вещи и ушел. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый житель Западной Двины 1998 года рождения.

Задержанный сознался, что забрал вещи. На следующий день он пытался продать мобильный телефон, но был задержан. Имущество вернули владельцам.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.