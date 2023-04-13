В Калязине простились с погибшими в ходе СВО бойцами Степаном Булдаковым и Евгением Прядкиным Фото: администрация Калязинского района

12 апреля в Калязине простились с погибшими в ходе СВО военнослужащими Степаном Булдаковым и Евгением Прядкиным.

Отпевание прошло в храме Вознесения Господня, прощание проходило на новом городском кладбище.

Степан Булдаков 1977 года рождения, погиб 14 января 2023 года.

Евгений Прядкин 1988 года рождения, погиб 19 января 2023 года.

Во время церемонии прощания с бойцом на траурном митинге выступили глава Калязинского район Константин Ильин, военный комиссар Кашинского городского Евгений Батурин. От правительства Тверской области соболезнования озвучила заместитель министра социальной защиты населения Тверской области Ирина Петрова.

- Ребята непростой судьбы. Оба жили в Калязине. Воевали в составе ЧВК "Вагнер" рядовыми контрактной службы. Они до конца остались верны воинской присяге, смело смотрели в лицо опасности, выполняя специальные боевые задачи. Администрация района выражает искренние соболезнования родным, близким и знакомым погибших военнослужащих, - говорится в соболезновании от администрации Калязинского района.

Героев похоронили с воинскими почестями.