Интернет от МегаФона ускорился на левобережье Волги в Тверской области

Фото: Елена Лебедева

В результате проведенных работ высокоскоростной интернет стал доступен посетителям туристического комплекса «Басовское».

МегаФон расширил покрытие сети в диапазоне LTE, обеспечивая увеличенную дальность и высокие скорости передачи данных. Основные работы были проведены рядом с территорией комфортабельной зоны отдыха для туристов, предпочитающих рыбалку и развлечения всей семьей. Также радиопокрытие включает микрорайоны с частной застройкой в деревне Селище и участок оживленной автотрассы в сторону моста через Волгу.

«Тверская область входит в пятерку регионов ЦФО, где туризм развивается наиболее активно. Внедрение цифровых сервисов, которые помогают туристу интегрироваться в городскую среду, позволяя ему самостоятельно планировать путешествие, невозможно без надежной сети и высокоскоростного интернета. Поэтому, для комфорта наших абонентов мы расширяем возможности существующей сети и устанавливаем дополнительное оборудование LTE в туристических зонах», - отмечает Станислав Лосев, директор МегаФона в Тверской области.

С января по сентябрь туристическую зону «Басовское» и его прибрежных окрестностей посетило на 25% больше туристов из других регионов, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные аналитиков МегаФона. С заметным отрывом среди любителей отдыха на природе лидируют москвичи: на них приходится более 70% туристического трафика. В тройке регионов, откуда чаще других приезжают отдыхающие, также Тульская и Калужская области.

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