Погода позволила тверским аграриям приступить к вспашке раньше, чем планировалось

В регионе уже приступили к вспашке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области аграрии благодаря теплой погоде приступили к весенним полевым работам на неделю раньше прогнозируемых сроков. На данный момент уже обработано более 850 га пашни.

- Весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году. Как мы их проведем – таких результатов и достигнем. Одна из главных задач - оперативно и своевременно довести весь объем государственной поддержки АПК до производителей, что позволит провести кампанию в оптимальные сроки, - считает губернатор Игорь Руденя.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, первыми к работам приступили хозяйства «Новая жизнь» Бежецкого района, «Сознательный» Зубцовского округа, «Свободный Труд» Кашинского округа, «Ручьевское» Конаковского района и «Экоагрофарминг» Старицкого округа.

На сегодняшний день 99,5% посевов озимых культур (на площади 24,1 тыс. га) находятся в хорошем состоянии.

У аграриев заготовлен достаточный запас семян. К примеру, семена яровых зерновых и зернобобовых культур заготовлены с превышением потребности более, чем на 10%.

Готовность техники на агропредприятиях в среднем составляет 85-92%.