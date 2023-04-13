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НовостиОбщество13 апреля 2023 7:55

Сотрудники Перинатального центра в Твери отправили в зону СВО гуманитарную помощь

Собраны личные вещи, комплекты специальной одежды и лекарства
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сотрудники Перинатального центра в Твери отправили в зону СВО гуманитарную помощь Фото: vk.com/perinatalniicentr

Сотрудники Перинатального центра в Твери отправили в зону СВО гуманитарную помощь Фото: vk.com/perinatalniicentr

Сотрудники Тверского областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной отправили гуманитарную помощь российским военным, которые сейчас находятся в зоне СВО. Об этом сообщает администрация центра в группе в соцсети.

Отправки гуманитарного груза от Перинатального центра проходят регулярно.

Обычно сотрудники на собственные средства закупают вещи личной необходимости, комплекты специальной одежды, лекарственные средства для военного госпиталя.