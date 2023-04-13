Сотрудники Перинатального центра в Твери отправили в зону СВО гуманитарную помощь Фото: vk.com/perinatalniicentr

Сотрудники Тверского областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной отправили гуманитарную помощь российским военным, которые сейчас находятся в зоне СВО. Об этом сообщает администрация центра в группе в соцсети.

Отправки гуманитарного груза от Перинатального центра проходят регулярно.

Обычно сотрудники на собственные средства закупают вещи личной необходимости, комплекты специальной одежды, лекарственные средства для военного госпиталя.