На Пасху до кладбищ в Твери пустят дополнительные автобусы

На Пасху и Радоницу в Твери пустят дополнительные автобусы Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

На Пасху 16 апреля и Радоницу 22 апреля "Транспорт Верхневолжья" запустит три дополнительных маршрута в сторону городских кладбищ в Твери.

15, 16 и 22 апреля девять автобусов выйдут на маршруты №154к, №177к и №222к.

На маршруте №154к «Речной вокзал – Дмитрово-Черкассы – Пролетарка» автобусы проследуют с интервалом в 25 минут с 8:30 до 14:00 со следующими остановками в прямом направлении: Речной вокзал, Улица Зинаиды Коноплянниковой, Площадь Мира, Областной архив, Улица Скворцова-Степанова, Петербургская застава, 3-я городская больница, Улица Комарова, Вагоностроительный завод, 1-я медсанчасть, Домостроительный комбинат, Областная больница, Спортбаза, Отель «Тверь», Дачи, Николо-Малица, Центральное кладбище, Кладбище-2, Кладбище-3, СНТ «Межурка»-2, СНТ «Межурка»-3, Дмитрово-Черкассы, СНТ «Межурка»-3, СНТ «Межурка»-2, Кладбище-3, Кладбище-2, Центральное кладбище, Дачи, Черкассы, Полиграфический комбинат детской литературы, Завод железобетонных изделий, Автобаза, НПО «Центр программных систем», 1-я Республиканская улица, Полиграфический комбинат, Улица Лизы Чайкиной, Технический университет, Комсомольская площадь, Пролетарка.

В обратном направлении автобусы проследуют с теми же остановками.

На маршруте №177к «Лебедево (кладбище) - Железнодорожный вокзал» автобусы проследуют с остановками в прямом направлении: Железнодорожный вокзал, Автовокзал, Октябрьский проспект, Посёлок имени Чкалова, Улица Марины Расковой, Торговый дом «Тандем», Лебедево, Лебедево (кладбище).

Отправление от железнодорожного вокзала будет осуществляться в 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:50 и 13:50.

В обратном направлении автобусы поедут со следующими остановками: Лебедево (кладбище), Лебедево, Улица Марины Расковой, Посёлок имени Чкалова, Октябрьский проспект, Бульвар Цанова дом №2, Автовокзал, Железнодорожный вокзал.

Отправление от кладбища Лебедево: 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 13:15 и 14:15.

На маршруте №222к «Пролетарка – Лебедево» автобусы поедут в прямом направлении: Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический университет, Улица Лизы Чайкиной, Полиграфический комбинат, 1-я Республиканская улица, НПО «Центр программных систем», Автобаза, Завод железобетонных изделий, Полиграфический комбинат детской литературы, Ремонтно-механический завод, Глинково, Поворот на Никольское, Кривцово, Лебедево, Лебедево (кладбище).

В обратном направлении - с теми же остановками.

Время отправления от Пролетарки: 9:10, 10:20, 12:00 и 13:30, от кладбища Лебедево – в 9:45, 11:20, 12:45 и 14:10.