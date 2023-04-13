Героя похоронили с воинскими почестями на Яковлевском кладбище Фото: администрация Кимрского муниципального округа

12 апреля в Кимрах простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Ильей Гулиным. Проститься с бойцом пришли представители правительства Тверской области, военного комиссариата и администрации Кимрского муниципального округа, воинской части, расположенной на территории округа, родные и близкие погибшего.

Соболезнования родным выразил губернатор Игорь Руденя.

- Илья Вячеславович сражался с неонацизмом и терроризмом в ходе специальной военной операции на Донбассе, защищал независимость Отечества, жизни мирных граждан. Воинский подвиг Ильи Вячеславовича Гулина навсегда сохранится в сердцах родных и близких людей, всех патриотов России. Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты, - сказано в соболезновании.

- Илья Гулин родился 22 июля 1985 года, окончил среднюю школу №1 в Кимрах, служил добровольцем в ЧВК "Вагнер", погиб 18 января 2023 года в боях за Артёмовск, - сообщили в администрации Кимрского муниципального округа.

Героя похоронили с воинскими почестями на Яковлевском кладбище.