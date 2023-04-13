Роспотребнадзор Тверской области рассказал, как выбрать продукты к Пасхе

Вареные яйца храните в холодильнике не больше 36 часов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В преддверии праздника Светлой Пасхи, который в этом году православные верующие отметят 16 апреля, Роспотребнадзор Тверской области дал рекомендации по выбору и хранению продуктов к праздничному столу.

Специалисты советуют при покупке яиц обратить внимание на дату сортировки и внешний вид. Яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета. Сроки хранения яиц в холодильнике: диетические - до 7 суток, столовые - от 8 до 25 дней, мытые - не более 12 дней, вареные - не более 36 часов.

Убедитесь в качестве творога при покупке. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге допускается небольшое количество сыворотки.

Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной, упаковка - герметичной. Проверяйте сроки годности.

Верхушка кулича должна быть сухой. На глазури не допускается липкость и белесый налет, на нижней и боковой поверхностях не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

- При выборе продуктов обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов, - предупреждают специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области.