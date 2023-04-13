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НовостиОбщество13 апреля 2023 6:13

В иконостас надвратной церкви Новоторжского Борисоглебского монастыря установили иконы

В церкви продолжается реставрация
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В иконостас в надвратной Спасской церкви установили иконы Борисоглебского монастыря установили иконы Фото: tvereparhia.ru

В иконостас в надвратной Спасской церкви установили иконы Борисоглебского монастыря установили иконы Фото: tvereparhia.ru

12 апреля в иконостас в надвратной Спасской церкви установили иконы Борисоглебского монастыря установили иконы. Здесь продолжаются реставрационные работы. Об этом сообщает на сайте Тверской епархии Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь.

Новоторжский Борисоглебский монастырь, основанный преподобным Ефремом около 1038 года, принадлежит к числу древнейших обителей.

Церковь Спаса Нерукотворного Образа была построена в период 1804-1811 годов на месте бывшей каменной церкви Воздвижения Креста Господня. Освящена 27 августа (8 сентября) 1811 года. Имеет трехъярусную колокольню. Самый большой колокол весил 500 пудов.