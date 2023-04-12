Власти Твери хотят эвакуировать брошенные кабины автомобилей на улице Марии Ульяновой

Брошенные части техники находятся на улице Марии Ульяновой Фото: администрация Твери

10 апреля представителем администрации Московского района Твери на территории общего пользования у дома №36 по улице Марии Ульяновой были выявлены части транспортных средств (кабина с колесами и кабина с частью рамы) марки DAF с признаками бесхозяйных. Регистрационные знаки отсутствуют.

Администрация требует собственника транспортных средств своими силами и за свой счет эвакуировать (переместить) транспортные средства на спецстоянку или утилизировать в случае прекращения эксплуатации.

У собственника есть 35 календарных дней на добровольную эвакуацию указанной техники.