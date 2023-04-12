Жителей и гостей Твери в день Светлой Пасхи приглашают на праздник в Горсад

Горсад приглашает на праздник в день Светлой Пасхи Фото: администрация Твери

Жителей и гостей Твери в день Светлой Пасхи приглашают на праздник в Городской сад.

16 апреля в 12:00 все желающие смогут принять участие в тематических мастер-классах, росписи пасхальных яиц и игротеке, на главной сцене состоится театрализованная концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов Твери. В рамках праздника пройдёт выставка творческих работ участников конкурса "Пасхальное чудо".

В учреждениях культуры и молодежной политики города, филиалах муниципальной библиотечной системы, клубах по месту жительства также организованы мероприятия, посвященные празднику Пасхи.

В районах Твери продолжается торговля куличами. Точки продаж открыты с 13 по 16 апреля.