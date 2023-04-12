В Великую субботу митрополит Тверской и Кашинский Амвросий освятит куличи в Воскресенском кафедральном соборе Твери

Главные богослужения Страстной седмицы и Пасхи Христовой пройдут в Воскресенском кафедральном соборе Твери Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверская епархия опубликовала расписание главных богослужений Страстной седмицы и Пасхи Христовой. Все богослужения совершит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в Воскресенском кафедральном соборе Твери на улице Баррикадной, 1.

13 апреля, Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери и установления Таинства Евхаристии.

7:30 - Исповедь. Часы, изобразительны. Вечерня с Литургией свт. Василия Великого. После Божественной литургии митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершит Чин умовения ног.

17:00 - Утреня Великой Пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий.

14 апреля, Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

9:00 - Царские (Великие) часы. Изобразительны.

15:00 - Вечерня с выносом Святой Плащаницы Спасителя.

17:00 - Утреня с чином погребения Святой Плащаницы Спасителя.

15 апреля, Великая Суббота.

7:00 - Часы, изобразительны. Вечерня с Литургией свт. Василия Великого. Освящение куличей (около 11 часов первое освящение совершит архиерей).

23:10 - Встреча архиерея. Пасхальная Полунощница.

23:45 - Пасхальный крестный ход

16 апреля, Светлое Христово Воскресение.

00:00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия.

17:00 - Великая Царская Пасхальная вечерня.