В Великую субботу митрополит Тверской и Кашинский Амвросий освятит куличи в Воскресенском кафедральном соборе Твери

Главные богослужения Страстной седмицы и Пасхи Христовой пройдут в Воскресенском кафедральном соборе Твери
Фото: Виктория ТУШКОВА
Тверская епархия опубликовала расписание главных богослужений Страстной седмицы и Пасхи Христовой. Все богослужения совершит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в Воскресенском кафедральном соборе Твери на улице Баррикадной, 1.
13 апреля, Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери и установления Таинства Евхаристии.
7:30 - Исповедь. Часы, изобразительны. Вечерня с Литургией свт. Василия Великого. После Божественной литургии митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершит Чин умовения ног.
17:00 - Утреня Великой Пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий.
14 апреля, Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
9:00 - Царские (Великие) часы. Изобразительны.
15:00 - Вечерня с выносом Святой Плащаницы Спасителя.
17:00 - Утреня с чином погребения Святой Плащаницы Спасителя.
15 апреля, Великая Суббота.
7:00 - Часы, изобразительны. Вечерня с Литургией свт. Василия Великого. Освящение куличей (около 11 часов первое освящение совершит архиерей).
23:10 - Встреча архиерея. Пасхальная Полунощница.
23:45 - Пасхальный крестный ход
16 апреля, Светлое Христово Воскресение.
00:00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия.
17:00 - Великая Царская Пасхальная вечерня.