"Дирекция парков" в Твери хочет арендовать за три миллиона рублей аттракцион "Чудо-Яйца"

Подобный аттракцион уже работал в горсаду. Фото: vk.com/gorsad_tver

Тверское муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция парков" (организация, ведающая городскими парками - горсадом, парком Победы, парком Тьмака) планирует взять в аренду аттракцион "Семейная Карусель "Чудо-Яйца". Соответствующий аукцион опубликован на госзакупках.

Аттракцион скорее всего будет установлен в горсаду. Напомним, в 2022 году такая карусель в городском саду уже работала. Рассчитан аттракцион "Чудо-Яйца" и на детей и на взрослых - потому и семейный.

Компании, которая предоставит в аренду аттракцион, МБУ "Дирекция парков" готово заплатить до 3 миллионов рублей. Победителя аукциона определят 28 апреля. Договор аренды планируют заключить на срок до конца 2023 года.