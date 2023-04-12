Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 17:07

"Дирекция парков" в Твери хочет арендовать за три миллиона рублей аттракцион "Чудо-Яйца"

Такая карусель в 2022 году уже работала в горсаду
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Подобный аттракцион уже работал в горсаду. Фото: vk.com/gorsad_tver

Подобный аттракцион уже работал в горсаду. Фото: vk.com/gorsad_tver

Тверское муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция парков" (организация, ведающая городскими парками - горсадом, парком Победы, парком Тьмака) планирует взять в аренду аттракцион "Семейная Карусель "Чудо-Яйца". Соответствующий аукцион опубликован на госзакупках.

Аттракцион скорее всего будет установлен в горсаду. Напомним, в 2022 году такая карусель в городском саду уже работала. Рассчитан аттракцион "Чудо-Яйца" и на детей и на взрослых - потому и семейный.

Компании, которая предоставит в аренду аттракцион, МБУ "Дирекция парков" готово заплатить до 3 миллионов рублей. Победителя аукциона определят 28 апреля. Договор аренды планируют заключить на срок до конца 2023 года.