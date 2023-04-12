В Тверской области ветераны Великой Отечественной войны в апреле получат денежную выплату к Дню Победы

В этом году получателями выплаты станут 170 ветеранов, проживающих в регионе. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ветераны Великой Отечественной войны в Тверской области в апреле получат денежную выплату к Дню Победы, сообщает Тверское отделение Соцфонда.

Размер единовременной выплаты - 10 тысяч рублей. В этом году её получателями станут 170 ветеранов, проживающих в регионе. Из них 25 – инвалиды и 145 – участники Великой Отечественной войны.

Выплату ветераны получат в апреле вместе с пенсией по установленному графику. Никуда обращаться не надо, выплата оформляется в беззаявительном порядке.