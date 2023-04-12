Потенциальный инвестор представил концепцию зоны деловой активности «Морозовский городок» в Твери

Визуалка того, как можно преобразить территорию. Графика: предоставлено ПТО

12 апреля губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу, посвященную проекту преобразования Морозовского городка в Твери. Мастер-план концепции создания зоны деловой активности там представил потенциальный инвестор.

Напомним, что историко-архитектурный комплекс Морозовский городок состоит из более 50 строений: жилых казарм, общественных и в прошлом производственных сооружений. Многие из них являются уникальными архитектурными объектами.

Проект преображения Морозовского городка предполагает сохранение там жилой инфраструктуры и создание туристического кластера.

- Этот аспект взят за основу концепции, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Кроме того, предполагается размещение гостиниц, офисов, объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры. Запланирована реконструкция дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство парков и прилегающих территорий, набережной реки Тьмаки, создание паркингов и парковочных мест, обеспечение территории городка общественным транспортом.

В ходе реализации проекта дома, относящиеся к объектам культурного наследия, будут отреставрированы. Строительство новых объектов предполагается на неиспользуемых сейчас участках либо в производственных зонах. Концепцией предусмотрена только малоэтажная застройка.

Сейчас завершается первый этап расселения жителей городка, чьи дома вошли в программу реновации. Они переезжают в новые 10-этажные дома на улице Фрунзе. Выдача ключей гражданам началась в прошлом году. До мая этого года переселение будет завершено. Переселить должны 451 семью.

Появление Морозовского городка связано с историей «Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий». Основное развитие квартал получил под руководством знаменитой купеческой династии Морозовых.

Еще одна визуалка. Графика: предоставлено ПТО