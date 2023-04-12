В Тверской области в пасхальную ночь проезд в автобусах будет бесплатным до 3:30

Автобусы будут ходить до 3:30. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В пасхальную ночь часть автобусных маршрутов в Твери, Ржеве, Конаково, Старице, Зубцове и Кимрах будет работать до 3:30 ночи. Причём развозить граждан в храмы и домой после пасхальной службы автобусы будут бесплатно (с 22:00 15 апреля до 03:30 часов 16 апреля).

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, такое решение было принято губернатором Игорем Руденей после многочисленных обращений жителей региона.

В ТВЕРИ

В пасхальную ночь с 22 часов 15 апреля до 03:30 часов 16 апреля будут бесплатно работать маршруты:

№21 «Южный – Мигалово»;

№24 «ТЦ Метро – ул.1-я за линией Октябрьской железной дороги»;

№30 «ул.Левитана 42 – Центросвар»;

№36 «Мамулино – Сахарово», №42 «гипермаркет Глобус – Мигалово».

В РЖЕВЕ

В пасхальную ночь с 22 часов 15 апреля до 03:30 часов 16 апреля будут бесплатно работать маршруты:

№1р «Ржев-2 – Мебельный комбинат»;

№2р «Старые Краны – Кирпичный завод»;

№3р «Нижний бор – Калининские дома»;

№9р «ул.Солнечная, д.26 – Старые Краны».

В КОНАКОВО

В пасхальную ночь с 22 часов 15 апреля до 03:30 часов 16 апреля будут бесплатно работать маршруты:

№1Кн «ул.Гагарина – Сырзавод – ул.Гагарина»;

№11Кн «ул.Гагарина – ПМК 15»;

№12Кн «ул.Гагарина – ул. Гоголя – ул.Гагарина».

В СТАРИЦЕ

В пасхальную ночь с 22 часов 15 апреля до 03:30 часов 16 апреля будет бесплатно работать маршрут №103 «Старица – Бороздино»

В ЗУБЦОВЕ

В пасхальную ночь с 22 часов 15 апреля до 03:30 часов 16 апреля будет бесплатно работать маршрут №1 «Успенская церковь – Улица Вихорева».

В КИМРАХ

Будет выделен автобус для развоза жителей после окончания службы по маршруту «Преображенский собор – улица Ильинское шоссе до дома №31 – улица Орджоникидзе, дом 83 – улица Кропоткина, дом 16 – улица Володарского через Театральную площадь – улица 50 лет ВЛКСМ – Боровское шоссе – улица 60 лет октября». Автобус отправится от собора в 3:00.