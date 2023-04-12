В Тверской области 12 апреля коронавирусом заразился 171 человек

Сдать тест на ковид в регионе возможно.

По данным на 12 апреля коронавирусом в регионе заразился 171 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 192 924 человека. 188 090 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 529 407, в том числе за последние сутки – 1 558.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.