В Тверской области назначены новые руководители трех подразделений органов внутренних дел

Новым руководителем Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери назначен подполковник полиции Дмитрий Кузин Фото: УМВД России по Тверской области

12 апреля начальник УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Сергей Камышев представил новых руководителей нескольких подразделений органов внутренних дел.

Изменения руководящего состава коснулись регионального Управления по вопросам миграции, Межмуниципального отдела МВД России «Бежецкий», а также Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери.

Миграционную службу возглавил Роман Волков, ранее он занимал должность заместителя руководителя УВМ. Роман Вячеславович служит в органах внутренних дел с 2001 года. Награждён медалью ФМС России, медалями МВД России «За отличие в службе», и другими ведомственными наградами.

Миграционную службу возглавил Роман Волков Фото: УМВД России по Тверской области

Новым руководителем Бежецкого отдела полиции стал подполковник полиции Александр Лопаткин, ранее занимавший должность заместителя начальника Лихославльского отдела полиции. Александр Геннадьевич более 20 лет посвятил службе в милиции и полиции, имеет медаль МВД «За отличие в службе».

Новым руководителем Бежецкого отдела полиции стал подполковник полиции Александр Лопаткин Фото: УМВД России по Тверской области

Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери возглавил подполковник полиции Дмитрий Кузин. Ранее он работал замначальника Московского отдела полиции. Дмитрий Владимирович служит в органах внутренних дел 15 лет, награждён медалями МВД России.

- Перед всеми руководителями стоят серьёзные задачи по усилению работы на доверенных их направлениях работы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.