13 апреля жители Твери снова выйдут на субботник

Жители Твери выйдут на массовый субботник 13 апреля Фото: администрация Твери

13 апреля жители Твери снова выйдут на массовый субботник, чтобы привести в порядок 13 территорий.

В числе зон: территория Смоленского воинского захоронения, мемориальный комплекс на Московском шоссе в районе ост. "Керамический завод", роща на улице Артюхиной.

В Центральном районе уборка продолжится на набережной реки Лазури, на улице Головинский Вал. На территории района будет осуществляться сбор автомобильных покрышек.

В Пролетарском районе приведут в порядок набережную реки Тьмаки. В Заволжье - зеленую зону храма Ксении Петербургской, территорию вокруг ярмарочного комплекса на Молодежном бульваре.

В Московском районе субботник пройдет на въезде в поселок Элеватор, территории вдоль проезжей части между домами №№ 72 и 74 на улице Склизкова, территории возле дома 51/15 на улице 15 лет Октября.

Принять участие могут все желающие.