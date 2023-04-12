На заводе в Тверской области работник получил травму на производстве

Работник завода получил травму на производстве Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по получения работником травмы на производстве.

Предварительно установлено, что в Бежецке контролер завода, находясь при исполнении своих трудовых обязанностей и производя обход охраняемой территории, упал и получил травму.

- В ходе проверки назначена медицинская судебная экспертиза для установления тяжести вреда здоровью. Следователем устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, - сообщили в региональном СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.