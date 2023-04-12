Сотрудники АтомЭнергоСбыта провели профориентационную встречу со студентами Тверского государственного университета

Профориентационная встреча со студентами

Они рассказали гостям об основных юридических аспектах работы в компании, цифровых сервисах и провели экскурсию по офису.

Именно на последних курсах молодёжь серьезно задумывается о конкретном направлении своей деятельности. Подобные профориентационные мероприятия проходят в компании ежемесячно с участием порядка 30-ти студентов - это свыше 300 человек в год - и помогают многим определиться с будущим местом работы.

Руководитель отдела исполнительного производства тверского подразделения АтомЭнергоСбыта Виталий Васильев рассказал студентам о новых вызовах в осуществлении защиты корпоративных интересов гарантирующего поставщика, лучших практиках и особенностях энергосбытовой деятельности, а также познакомил с внутренней корпоративной жизнью, программами развития сотрудников, с информацией по соревновательным и творческим мероприятиям.

В свою очередь главный специалист отдела судебной практики Антон Паюсов поделился со студентами информацией как визуально улучшить и упростить структуру изложения юридического документа для его более легкого восприятия и понимания. В этом ему помогает Legal Design, который позволяет изложить правовую позицию проще и нагляднее.

Руководитель отдела качества и клиентской политики Анастасия Петрова познакомила будущих специалистов с цифровыми сервисами гарантирующего поставщика. Студентам было полезно узнать о том, как правильно подавать показания счетчиков, как это сделать без комиссии и какими услугами они смогут воспользоваться в мобильном приложении АтомЭнергоСбыта.

«Студенты задавали много интересных вопросов, они затронули тему того, как компания развивается и каких специалистов ждет в качестве сотрудников. В результате ребята пришли к выводу, что энергетическая отрасль является довольно стабильной сферой для работы и карьерного роста», - подчеркнул Виталий Васильев.

В рамках соглашений о сотрудничестве с тверскими вузами для студентов регулярно организуются экскурсии в офис и центры обслуживания клиентов АтомЭнергоСбыта, проводятся презентации компании как работодателя и лекции сотрудников разных профилей деятельности, обеспечивается возможность пройти производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Сегодня Госкорпорация «Росатом» проводит значительную работу по повышению доступности профориентационных программ для студентов и школьников. Госкорпорация формирует условия, для того чтобы будущие специалисты, которые уже выбрали для себя направление развития, могли еще в процессе обучения проявить себя и получить поддержку для развития своих идей.