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НовостиПолитика12 апреля 2023 12:30

В Нелидове простились с погибшим в СВО бойцом Андреем Грещенковым

Траурная церемония состоялась 11 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Нелидове простились с погибшим в СВО бойцом Андреем Грещенковым Фото: nelidovo.su

В Нелидове простились с погибшим в СВО бойцом Андреем Грещенковым Фото: nelidovo.su

11 апреля в Нелидовском округе простились с погибшим в СВО военнослужащим Андреем Грещенковым.

Проводить бойца пришли друзья, одноклассники, представители администрации округа, местные жители.

Слова соболезнования родным и близким выразил глава округа Дмитрий Лебедев и заместитель министра природных ресурсов и экологии Тверской области Иван Лактионов.

Траурный митинг прошел в деревне Ульянино.

- В ходе выполнения боевых задач по защите нашей Родины, жителей России, Донбасса, Андрей проявил лучшие качества защитника Отечества. Он действовал смело и решительно, проявил личное мужество и командный дух. Погиб, выполняя свой воинский долг. Примите искренние соболезнования. Андрей - настоящий герой, а герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах, - сказал глава Нелидовского городского округа Дмитрий Лебедев.

Андрея Грещенкова похоронили с воинскими почестями.