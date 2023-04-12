Жители Кашина отправили в зону СВО партию гуманитарного груза

Из Кашина в зону СВО направили партию гуманитарного груза Фото: администрация Кашинского городского округа

Жители Кашина отправили в зону СВО очередную партию гуманитарного груза. 10 апреля местные активисты выехали, чтобы доставить гуманитарную помощь в Луганск. Помощь направляется военнослужащим полка, который был сформирован в том числе из мобилизованных тверских ребят.

Сбор был адресным, собирали то, что ребята сами просили доставить: строительные материалы, продукты питания, гигиенические принадлежности, рации, бензопилы, генераторы и пр. Всего вещей собрали на сумму более полумиллиона рублей.

- Общими усилиями мы смогли обеспечить ребят всем необходимым и убедиться, что в нашем округе живут неравнодушные, отзывчивые люди, готовые подставить плечо в любой трудной ситуации, - сообщает администрация Кашинского городского округа и благодарит всех, кто принимал участие в сборе гуманитарной помощи.