В Твери водитель на "Ниссане" сбил восьмилетнего мальчика

В ДТП пострадал восьмилетний мальчик Фото: УГИБДД России по Тверской области
ДТП произошло вечером, 11 апреля, в Спортивном переулке, у дома №12, в Твери.
57-летний водитель автомобиля "Ниссан" наехал на восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. С травмами ребёнок доставлен в медицинское учреждение.
Госавтоинспекторы призывают детей и взрослых строго соблюдать Правила дорожного движения, переходить дорогу только в установленных местах.
Будьте внимательны и осторожны!