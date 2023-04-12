В Твери водитель на "Ниссане" сбил восьмилетнего мальчика

В ДТП пострадал восьмилетний мальчик Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 11 апреля, в Спортивном переулке, у дома №12, в Твери.

57-летний водитель автомобиля "Ниссан" наехал на восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. С травмами ребёнок доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекторы призывают детей и взрослых строго соблюдать Правила дорожного движения, переходить дорогу только в установленных местах.

Будьте внимательны и осторожны!