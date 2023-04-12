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НовостиОбщество12 апреля 2023 12:02

В Кашине начали строить переправы через реку Кашинку

Первыми будут установлены больничные лавы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Через реку Кашинку строят пешеходные лавы Фото: администрация Кашинского городского округа

Через реку Кашинку строят пешеходные лавы Фото: администрация Кашинского городского округа

В Кашине МБУ "Благоустройство" приступило к установке деревянных лав через реку Кашинку.

- Паводковые воды прошли, уровень воды в реке снизился и рабочие приступили к монтажу лав. Первыми будут установлены так называемые больничные лавы. Их рабочие планируют завершить к пятнице. В понедельник начнутся работы на техникумовских лавах, - сообщат администрация Кашинского городского округа.

Лавы - это временный деревянный пешеходный мост через реку. Весной лавы убирают, чтобы их не разрушил ледоход. А после прохождения паводковых вод возводят заново.